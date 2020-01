L'Epic Games Store regala i primi due Darksiders e Steep

Ultima scorpacciata delle festività natalizie per gli utenti dell’Epic Games Store: la piattaforma digitale ha infatti deciso di regalare altri tre giochi per chiudere in bellezza la tornata di sconti che ha tenuto banco lungo queste ultime settimane.

Questa volta gli utenti possono mettere le mani su ben tre videogiochi: si tratta di Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition e Steep.

Precisiamo che il tris di giochi gratuiti sarà riscattabile fino alle 17:00 del 9 gennaio.

