Vince Zampella guiderà DICE Los Angeles

In una recente intervista concessa al Los Angeles Times, Vince Zampella ha fatto sapere che sta per prendere le redini della succursale californiana di DICE.

Il co-fondatore di Respawn Entertainment ha assicurato che non lascerà la guida del suo studio, ma si occuperà anche del rilancio di DICE Los Angeles. Zampella ha poi dichiarato che il team che ha dato i natali alla saga di Medal of Honor cambierà nome, sebbene non sia ancora stata svelata la nuova denominazione.

Zampella vuole donare un’immagine rinnovata a DICE Los Angeles, che si occuperà in futuro di nuovi videogiochi completamente diversi sia da quelli prodotti da Respawn che dalla sede centrale di DICE in Svezia.

