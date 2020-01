Grand Theft Auto 5 è disponibile su Xbox Game Pass

A sorpresa, Microsoft ha annunciato la disponibilità di Grand Theft Auto 5 nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Il celebre action open world targato Rockstar Games è dunque disponibile per il download, ma soltanto per gli abbonati alla versione Xbox One del servizio. Chiunque abbia sottoscritto un abbonamento al Game Pass per console, quindi, può scaricare e giocare a Grand Theft Auto 5 senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre segnaliamo che è ovviamente inclusa anche la controparte online di GTA, ma per accedervi è necessario essere abbonati anche al servizio Xbox Live Gold.

Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 3, 2020