Red Dead Redemption 2 in uscita su Nintendo Switch?

Dopo la recente pubblicazione di Red Dead Redemption 2 su PC, pare che l’action in salsa western di Rockstar Games possa approdare anche su Nintendo Switch.

Ovviamente prendete quanto segue con tutte le cautele del caso, ma diversi indizi sembrano puntare proprio verso una release sulla console della Grande N. In primo luogo, un data miner ha scovato l’immagine del Pro Controller per Switch tra i file della versione PC di Red Dead Redemption 2, un dettaglio che da solo potrebbe non significare molto se non fosse che proprio in queste ore un rivenditore spagnolo ha inserito nel suo listino la fantomatica versione per la console Nintendo di Red Dead Redemption 2.

Ancora una volta ribadiamo che si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, ma potrebbe non essere troppo campata in aria. Staremo a vedere.

