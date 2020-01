League of Legends: la Season 10 prenderà il via a breve

Riot Games ha annunciato la data di inizio della Season 10 di League of Legends: la decima stagione partirà il prossimo 10 gennaio.

La compagnia americana ha fatto sapere che la nuova stagione competitiva si aprirà con un soft reset delle classifiche ranked. Inizialmente i giocatori riceveranno un rank provvisorio dopo la conclusione della loro prima partita classificata: questo grado sarà calcolato non solo sulla base delle performance fatte registrare nelle prime partire della stagione, ma anche in relazione al comportamento nella pre-season. Da notare che durante i cosiddetti placement match non verranno attribuite penalità al punteggio in caso di sconfitta.

Inoltre, la Season 10 di League of Legends porterà con sé un nuovo campione: si tratta di Sett, un toplaner specializzato nel combattimento corpo a corpo disponibile già da circa un mese nelle partite di test PBE.

