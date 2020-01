Sony svela il logo di PlayStation 5 al CES 2020

Qualche giorno fa abbiamo riportato una notizia circa la possibilità che Sony presentasse la nuova PlayStation 5 in occasione del CES 2020 che si sta tenendo a Las Vegas. Effettivamente la compagnia giapponese questa notte ha tenuto una conferenza nella città del peccato, tuttavia si è limitata semplicemente a svelare il logo della prossima console next-gen.

Durante la conferenza organizzata dalla compagnia per presentare le ultime novità, il boss di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, è salito sul palco solamente per presentare l’immagine che trovate in calce all’articolo: non dovrebbe stupire nessuno che si tratti di un logo del tutto simile a quello di PS4. Ryan ha poi ribadito che la console uscirà entro fine anno, durante le prossime festività natalizie.

Inutile dire che ci saremmo aspettati di conoscere qualche dettaglio aggiuntivo, soprattutto se si considera che il CES è solitamente una kermesse dalla quale vengono effettuati reveal con un po’ più di ciccia attorno, senza limitarsi alla presentazione di un banale logo e ribadire l’ovvio.

Chissà quando avremo finalmente la possibilità di saperne di più su PlayStation 5, soprattutto considerando che Microsoft ha già presentato la sua nuova Xbox.

