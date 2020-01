Disaster Report 4 Summer Memories ha una data d'uscita

Granzella e NIS America hanno annunciato finalmente la data d’uscita mondiale di Disaster Report 4 Summer Memories che sarà disponibile dal 7 aprile 2020 in Nord America, Giappone ed Europa su PS4, Switch e PC.

Qui sotto il nuovo trailer:

Dopo un’attesa interminabile che risale al 2010 e numerosi ritardi finalmente il titolo è pronto ad arrivare sugli scaffali. L’open world survival uscirà in versione fisica su console con tanto di edizione limitata e in formato digitale su PC.

Per chi non lo conoscesse il Disaster Report 4 mette i giocatori nei panni di un sopravvissuto in seguito ad un forte terremoto in Giappone. In una terra devastata dal cataclisma i giocatori dovranno esplorare aree pericolose, cercare potenziali alleati tra gli altri superstiti e reperire rifornimenti.

Disaster Report 4 Summer Memories uscirà su Switch, PlayStation 4 e PC il 7 aprile 2020.

