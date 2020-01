Exit the Gungeon approderà presto anche su PC e console

Dopo aver debuttato qualche mese fa su iOS tramite il programma Apple Arcade, Exit the Gungeon sta per approdare anche su PC e console.

A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori di Dodge Roll Games, spiegando che lo spin-off dello sparatutto roguelite Enter the Gungeon verrà pubblicato su ulteriori piattaforme nel corso dei primi mesi dell’anno. Incidentalmente, il team indipendente ha fatto sapere che Enter the Gungeon ha piazzato oltre tre milioni di copie in tutto il mondo, un risultato davvero ragguardevole per un piccolo studio indie.