La trilogia di Utawarerumono è in uscita su PC

Aquaplus e ShiraVN hanno annunciato che la trilogia completa di Utawarerumono è in dirittura di arrivo su PC.

I primi giochi di questa serie che fonde le dinamiche delle visual novel a quelle dei giochi di ruolo tattici ad approdare su Steam saranno Mask of Deception e Mask of Truth, entrambi in uscita sulla piattaforma digitale di Valve il prossimo 23 gennaio.

Il terzo capitolo, Utawarerumono: Prelude to the Fallen, sarà invece disponibile successivamente. Il publisher fa sapere che questo prequel approderà su PC nel corso del 2020, ma è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale.

