Red Dead Online: arrivano nuovi capi di abbigliamento e altre novità

Il nuovo aggiornamento di Red Dead Online è disponibile, portando con sé numerose novità.

Questa settimana, i giocatori del multiplayer di Red Dead Redemption 2 potranno mettere le mani su nuovi capi di abbigliamento. In particolare, il catalogo Wheeler, Rawson & Co. si arricchisce di una nuova selezione di articoli, tra cui alcune aggiunte permanenti come la Tunica con cappuccio Rivera, i pantaloni McCrum, i cappelli Palma e Baldock, gli Stivali Kelley e i Sandali Pico. Sono inoltre disponibili anche il Cappello Boutell e la Giacca Leavitt, ma rimarranno a disposizione solo per un periodo di tempo limitato.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, la serie con mira manuale in evidenza di questa settimana raccoglie tutte le modalità Conquista, comprese Territorio ostile, Invasione, Scorribanda, Bottino di guerra e Tutto in fumo.

Inoltre, gli aspiranti contrabbandieri che raggiungono il Rango 3 da Distillatore prima del 13 gennaio riceveranno una colorazione esclusiva per gli Stivali Kelley. È poi possibile ottenere 500 PE del Ruolo aromatizzando una partita di moonshine; vendendo una partita di moonshine di media intensità si sbloccherà uno sconto del 30% su qualsiasi Trottatore del Norfolk. Chiunque non sia ancora entrato nel mondo della distillazione può approfittare di uno sconto del 25% sul prezzo di tutte le Capanne da Distillatore e degli spostamenti delle proprietà. Allo stesso tempo, i Commercianti possono approfittare del 40% di sconto sugli articoli di livello Principiante e Promettente del loro Ruolo, come la Pentola dello stufato e il Carro delle consegne medio.

Per finire, i giocatori che verificano l’indirizzo email associato all’account del Social Club e attivano la verifica in due passaggi riceveranno uno sconto sul Pass Fuorilegge, sugli articoli per Cacciatori di taglie, Commercianti e Collezionisti e un cavallo Kladruber gratuito. I giocatori che hanno collegato il proprio account del Social Club con Twitch Prime riceveranno la Borsa da Collezionista e il Miglioramento alambicco in rame lucido, entrambi gratuitamente.

