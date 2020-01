Wargroove: in arrivo il pacchetto DLC gratuito Double Trouble

Chucklefish ha annunciato oggi l’arrivo di un pacchetto DLC totalmente gratuito per Wargroove, l’acclamato strategico in stile Advance Wars.

Il pacchetto introduce una campagna co-op, nuove fazioni, nuovi leader, nuovi comandanti, nuove unità e nuove opportunità da sfruttare in battaglia. Double Trouble arricchisce inoltre il titolo con nuove missioni arcade, nuove mappe Quick Play e le tanto attese lobby pubbliche e private.

Insomma un mare di contenuti in arrivo per Wargroove e sorprendentemente sarà tutto totalmente gratuito per tutti i giocatori.

Wargroove: Double Trouble sarà disponibile dal 6 febbraio. Il gioco base è invece già disponibile su Switch, PC, PS4 e Xbox One.

