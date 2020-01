Dragon Ball Z Kakarot: pubblicato un nuovo gameplay

Bandai Namco ha svelato oggi un nuovo video di gameplay dedicato a Dragon Ball Z Kakarot, in particolare ai vari modi per incrementare la potenza di Goku e i suoi compagni nel corso dell’avventura.

Nel gioco esistono varie meccaniche che permettono la progressione del personaggio, sarà possibile ad esempio mangiare o cucinare per far crescere le statistiche in maniera temporanea, raccogliere Sfere Zeta e Medaglie D per sbloccare le abilità più devastanti, e infine riunire gli Emblemi Anima ottenuti dalle missioni secondarie per incrementare la potenza dei vari guerrieri Z.

Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 17 gennaio 2020.