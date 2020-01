Microids e Oddworld Inhabitants hanno stretto un accordo di co-pubblicazione per tre classici della serie Oddworld in arrivo su Switch nel corso del 2020, così annunciano le due compagnie.

Il primo gioco, Oddworld: Stranger’s Wrath HD, uscirà su Nintendo eShop il 23 gennaio. Una versione retail sarà disponibile sia in edizione standard che limitata nel corso del primo quadrimestre di quest’anno. Gli altri due classici non sono ancora stati annunciati. Sempre nel corso dell’anno è in programma anche il nuovo Oddworld: Soulstorm in arrivo su console e PC via Epic Games Store.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Fonte