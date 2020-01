Persona 5 Scramble: diffuso il secondo trailer ufficiale

Atlus ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, lo spin-off action sviluppato in collaborazione con Koei Tecmo e Omega Force.

Nonostante sia in lingua giapponese, il video che trovate qui in alto mostra diverse scene inedite di gameplay che ci permettono di farci un idea abbastanza precisa di come sarà il gioco in arrivo su PS4 e Nintendo Switch. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è un titolo appartenente al particolare sottogenere dei musou le cui vicende si svolgeranno dopo gli eventi narrati nel videogioco originale.

Segnaliamo che il gioco uscirà in Giappone il prossimo 20 febbraio, mentre non è ancora stata annunciata una data di uscita occidentale.