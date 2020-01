Steam semplifica l'acquisto e la gestione delle colonne sonore

Da oggi Valve permette l’acquisto delle colonne sonore su Steam senza dover obbligatoriamente possedere il gioco base, modificando anche il modo in cui le soundtrack vengono gestite attraverso la piattaforma digitale.

La compagnia di Bellevue ha elencato le diverse novità in un apposito post pubblicato sulla community di Steam:

I clienti ora possono acquistare le colonne sonore senza dover acquistare il gioco di base;

I clienti ora possono scaricare le colonne sonore senza dover scaricare il gioco di base;

I clienti possono sfogliare e gestire direttamente dalla Libreria di Steam le seoundtrack che hanno acquistato e scaricato;

I clienti possono configurare una cartella “Musica” di Steam in cui verranno collocati tutti i contenuti delle colonne sonore, invece di dover sfogliare diverse sottocartelle;

Gli sviluppatori possono caricare e gestire i contenuti delle colonne sonore direttamente dal sito per i partner, senza dovere usare steamcmd;

Gli sviluppatori possono vendere colonne sonore anche quando il gioco stesso non è disponibile per l’acquisto su Steam.

Da notare che le novità di questo aggiornamento saranno implementate automaticamente per le colonne sonore che verranno pubblicate d’ora in avanti, mentre per quelle già disponibili su Steam è necessario che gli sviluppatori intervengano in prima persona per effettuare una conversione al nuovo sistema di gestione.

Per finire, le soundtrack supportano diversi livelli di qualità audio. Ogni colonna sonora conterrà un set di MP3 standard, ma potrà contenere in maniera opzionale anche depot audio di alta qualità (come FLAC o WAV non processati). Ciascun utente può ora scegliere se scaricare questi file audio dalla qualità e dalle dimensioni più elevate.