Pokémon Home ha una finestra di lancio ufficiale

Pokémon Home ha finalmente una finestra di lancio. Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato durante il Pokémon Direct che il nuovo servizio di cloud storage uscirà in un giorno non precisato di febbraio 2020.

Annunciato a giugno, il nuovo servizio in stile Pokémon Bank sarà pubblicato su Switch e dispositivi mobile e permetterà ai giocatori di immagazzinare i propri Pokémon catturati in Pokemon Go, Pokemon Let’s Go, e Scudo e Spada in un unico spazio virtuale.

Sarà inoltre possibile trasferire i Pokémon da Bank su 3DS a Home e poi importarli in Scudo e Spada.

