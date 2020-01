DOOM e DOOM II: disponibile un nuovo update

Bethesda ha reso disponibile un nuovo update per le riedizioni di DOOM e DOOM II.

Questo aggiornamento introduce il supporto per gli add-on, permettendo così agli utenti di scaricare gratuitamente dal menu principale di entrambi i giochi una serie di contenuti aggiuntivi e megaWADS, tra cui spicca anche SIGIL di John Romero. Inoltre, l’update potra il frame rate di entrambi i giochi a 60fps, contro i 35 fotogrammi al secondo degli originali. Disponibile anche una funzione di salvataggio rapido per salvare la propria posizione in qualsiasi momento. Infine, DOOM e DOOM II sono stati arricchiti con un arsenale di nuove opzioni e miglioramenti qualitativi tra cui la possibilità di selezione veloce dell’arma, una funzione migliorata per la selezione del livello, opzioni dedicate alla aspect ratio e alla luminosità, un nuovo HUD split-screen e molto altro ancora.

Condividi con gli amici Inviare