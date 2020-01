The Division 2: il terzo DLC sarà disponibile a febbraio

Ubisoft e Massive Entertainment hanno annunciato che il terzo DLC di Tom Clancy’s The Division 2 sarà disponibile nel corso del mese di febbraio, sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita definitiva.

Il terzo episodio introdurrà una serie di missioni ambientate a Coney Island che continueranno a far luce sulle vicende del gioco base. Il DLC aggiungerà anche una specializzazione inedita per gli agenti che potrà essere sbloccata immediatamente dai possessori del Pass Anno 1.

Gli sviluppatori fanno infine sapere che il secondo raid “Foundry” non verrà reso disponibile al lancio del DLC, bensì verrà pubblicato successivamente.