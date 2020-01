Yu-Gi-Oh Duel Links celebra il terzo anniversario con una ricca campagna

Konami ha annunciato oggi che a partire dal 12 gennaio inizierà una campagna speciale per celebrare il terzo anniversario del lancio mondiale di Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Durante Il periodo di questa promozione i videogiocatori riceveranno una copia del Drago Alato di Ra con un nuovo artwork, gemme e diversi Card Tickets.

Saranno disponibili anche ulteriori contenuti tra cui il “Selection BOX Vol.3” che contiene numerose potenti carte e il “Structure Deck EX: Dragunity Overdrive”.

Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratis su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android e su Steam per PC.