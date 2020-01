Iron Harvest 1920+: un nuovo video dedicato ai risultati raggiunti nel 2019

King Art Games ha condiviso un video speciale dedicato ad Iron Harvest 1920+ con tutti i traguardi raggiunti durante il 2019.

Supportando le forti relazioni con la propria community, King Art Games ringrazia tutti i primi sostenitori e i giocatori in generale per i risultati raggiunti in quello che è stato l’anno più impegnativo per il team di sviluppo tedesco.

Ecco le pietre miliari più importanti del 2019:

Pubblicata l’Alpha di Iron Harvest.

Stabilita una solida collaborazione con il nuovo publisher Deep Silver

Dopo aver mostrato il gioco all’E3 2019, King Art e Deep Silver hanno rivelato la data di uscita alla grande cerimonia di apertura della gamescom 2019!

Iron Harvest 1920+ è un real-time strategy game (RTS) ambientato nella realtà alternativa del 1920+, subito dopo la fine della Grande Guerra. Per creare la perfetta esperienza RTS, il team ha lavorato in stretta collaborazione con i fan RTS globali grazie alla campagna kickstarter di grande successo.

Iron Harvest 1920+ è in uscita su PC il 1° settembre 2020.