GTA 4 non è più acquistabile su Steam

Rockstar Games ha rimosso GTA 4 dalla vendita su Steam, rendendo il gioco di fatto non più acquistabile.

La scoperta è avvenutra grazie ad alcuni utenti del forum di ResetEra, i quali hanno notato che sulla pagina del negozio digitale non è presente il pulsante per effettuare l’acquisto del gioco. È possibile che Grand Theft Auto IV sia stato temporaneamente rimosso a causa della scadenza di alcune licenze musicali, così come avvenne qualche anno fa per GTA: Vice City, ed è dunque probabile che una volta risolta tale questione il gioco possa tornare in vendita.

Da notare, infine, che l’espansione standalone Episodes from Liberty City è ancora disponibile su Steam, inoltre chiunque sia già in possesso di una copia di GTA 4 può continuare a giocarci senza alcun problema.

