FIFA 20 in testa alla classifica italiana delle vendite settimanali

Il nuovo anno comincia nel segno del simulatore calcistico targato EA Sports dal momento che FIFA 20 ha ottenuto la prima posizione della classifica italiana delle vendite settimanali relativa al periodo che va dal 30 dicembre al 5 gennaio scorsi. A seguire troviamo Grand Theft Auto V e Call of Duty: Modern Warfare, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Data la fisiologica assenza di nuove uscite, le prime dieci posizioni della classifica aggregata non riservano sorprese. Di seguito la top ten:

FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Tekken 7 Rainbow Six Siege Luigi’s Mansion 3 Just Dance 2020 Star Wars Jedi: Fallen Order Marvel’s Spider-Man Pokémon Spada