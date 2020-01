Shinobi e Fantasy Zone presto disponibili nella raccolta SEGA Ages

Due grandi classici del passato stanno per approdare nella raccolta SEGA Ages per Nintendo Switch: si tratta di Shinobi e di Fantasy Zone.

La riedizione di Shinobi presenta una modalità AGES che dona al protagonista Musashi un costume bianco in grado di assorbire e infliggere più danni e un sistema di controllo che prevede un pulsante dedicato a un attacco in mischia che consente ai giocatori di sbarazzarsi dei nemici a corto raggio. È stata poi introdotta la possibilità di selezionare il livello di gioco e la difficoltà, oltre a una funzione che permette di riavvolgere il tempo.

Per quanto riguarda Fantasy Zone, questa versione include una funzione per accumulare gettoni per tutti i giocatori che non sono formidabili negli shoot ‘em up, una modalità Time Attack perfetta per gli speed runner, boss aggiuntivi, e persino la possibilità di giocare nei panni del fratello di Opa-Opa, ovvero Upa-Upa.

Shinobi e Fantasy Zone saranno disponibili singolarmente sull’eShop di Nintendo Switch a patire dal 23 gennaio al prezzo di € 6,99.

Condividi con gli amici Inviare