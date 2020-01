VVVVVV diventa open source a dieci anni dalla pubblicazione

In occasione del decimo anniversario della pubblicazione di VVVVVV, il suo autore Terry Cavanagh ha reso disponibile il codice di gioco rendendolo open source.

Cavanagh ha diffuso sia la versione desktop in C++, pubblicata prima su PC e poi portata su una pletora di piattaforme, che quella mobile scritta in Actionscript per Adobe AIR basata sull’originale gioco in flash.

L’autore di VVVVVV invita gli interessati a utilizzare il codice del gioco nella maniera che più gli aggrada. Il codice sorgente è disponibile per il download tramite GitHub.

