The Witcher: la seconda stagione andrà presto in pre-produzione

La seconda stagione di The Witcher entrerà presto in pre-produzione, lo conferma su Instagram l’attore protagonista della serie Netflix, Henry Cavill.

La prima stagione uscita solo un mese fa ha riscosso un grande successo dai fan nonostante le modifiche apportate ai libri da cui la serie è basata. Grazie alla serie Netflix anche The Witcher 3 su Steam ha subito un incremento esponenziale dei giocatori proprio poco dopo l’uscita dello show.

Ricodiamo comunque che in realtà non c’è stato ancora un annuncio ufficiale sulla seconda stagione di The Witcher, probabilmente perchè ci sarà da attendere ancora un po’.

