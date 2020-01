Atlus e Koei Tecmo hanno rivelato la sequenza d’apertura in stile anime per Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. L’opening vanta il brano You Are Stronger, composto da Atsushi Kitajoh.

Persona 5 Scramble è il primo action RPG della serie Persona, sarà collegato direttamente a Persona 5 e vi saranno nuovi personaggi giocabili.

Persona 5 Scramble uscirà il 20 febbraio in Giappone su PS4 e Switch. Il gioco non è ancora stato annunciato in occidente, ma sicuramente avremo informazioni a breve.

