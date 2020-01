Microsoft sarà presente al prossimo E3 2020

In seguito alla notizia dell’assenza di Sony al prossimo E3 2020, Phil Spencer ha voluto assicurare i videogiocatori dichiarando che Microsoft e il team Xbox saranno presenti alla kermesse losangelina.

Il boss della divisione gaming della Casa di Redmond è intervenuto su Twitter per stroncare sul nascere le indiscrezioni circa la possibile assenza di Microsoft all’E3 2020, spiegando che la manifestazione californiana sarà estemamente importante all’interno di un anno che lo stesso Phil Spencer indica come una pietra miliare per il team Xbox.

Dunque anche quest’anno la Casa di Redmond terrà un’apposita conferenza all’interno del Microsoft Theatre, con uno sguardo particolare alle novità relative a Xbox Series X, la nuova console in uscita durante le festività natalizie.

