Teamfight Tactics sarà disponibile su mobile tra un paio di mesi

Riot Games ha annunciato che la versione mobile di Teamfight Tactics sta per approdare sui dispositivi Android e iOS.

Gli sviluppatori fanno sapere che l’auto-battler ambientato nel mondo di League of Legends sarà disponibile su smartphone e tablet nel corso del mese di marzo. Nello stesso periodo verrà poi pubblicato l’aggiornamento Rise of the Elements, che vedrà la luce anche su PC. Tutti i dettagli relativi a questo update e alla seconda stagione di contenuti sono elencati esaustivamente nel video che trovate qui in alto.

Segnaliamo, infine, che su Google Play sono aperte le pre-registrazioni per la versione mobile di Teamfight Tactics.