Rockstar spiega perché GTA 4 è stato rimosso dalla vendita su Steam

Nella giornata di ieri abbiamo riportato una notizia circa l’impossibilità di acquistare GTA 4 su Steam; ora Rockstar Games ha spiegato perché il gioco è stato rimosso dalla vendita.

A quanto pare la rimozione non ha nulla a che vedere con la scadenza delle licenze musicali, come inizialmente ipotizzato, bensì è da ricondurre alla chiusura di Games for Windows Live. Nella nota diffusa alla stampa, Rockstar spiega che Microsoft non supporta più GFWL e dunque non è possibile generare ulteriori codici necessari ad attivare GTA 4 su quella piattaforma che funzionava come una sorta di DRM addizionale. La compagnia fa sapere di essere alla ricerca di metodi alternativi per riprendere a vendere Grand Theft Auto IV su PC, ma fin quando non verrà trovata una soluzione non sarà possibile acquistare il gioco né su Steam né altrove.

Condividi con gli amici Inviare