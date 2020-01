Marvel's Avengers è stato posticipato a settembre

Dopo il posticipo di Final Fantasy 7 Remake, tocca ad un altro titolo Square Enix subire lo stesso destino, Marvel’s Avengers.

Il titolo di Square e Crystal Dynamics, uno dei giochi più attesi dell’anno subirà putroppo un ritardo di un paio di mesi per offrire una migliore esperienza di gioco. La classica motivazione per dire che Marvel’s Avengers uscirà per PlayStation 4 il 4 settembre 2020 anzichè a maggio come programmato originariamente.

Marvel’s Avengers uscirà su PS4, Xbox One, Stadia e PC a settembre.

Fonte