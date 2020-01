Path of Exile si arricchirà di quattro espansioni inedite nel 2020

Grinding Gear Games ha pubblicato un nuovo post sul forum ufficiale di Path of Exile per annunciare di essere al lavoro su ben quattro espansioni inedite che verranno pubblicate nel corso del 2020.

Nonostante la software house stia sviluppando il sequel di questo popolarissimo hack & slash free-to-play, quindi, il team non ha intenzione di interrompere il flusso di contenuti inediti per il gioco originale. Nel messaggio diffuso sul forum si legge che le espansioni verranno pubblicate a intervalli regolari in ognuno dei quattro trimestri dell’anno, in aggiunta ai consueti eventi speciali che accompagneranno le varie festività dei prossimi dodici mesi.

Vi ricordiamo che Path of Exile è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, mentre il suo sequel vedrà la luce prossimamente e includerà anche tutti i contenuti del diretto predecessore.

