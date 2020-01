Il visore Valve Index è esaurito in tutto il mondo

Quando mancano due mesi appena al lancio di Half-Life: Alyx, incarnazione per la realtà virtuale della celebre saga di FPS, il visore Valve Index è ormai esaurito in (quasi) tutto il mondo.

Stando a un report diffuso da RoadToVR, in ben 30 delle 31 regioni (Italia compresa) in cui Valve ha commercializzato il suo visore VR sono terminate le scorte di ogni prodotto messo in vendita, dal solo visore ai bundle comprensivi di controller e ogni altro accessorio. L’unico Paese in cui è ancora possibile ordinare Valve Index è il Giappone, ma nell’arcipelago del Sol Levante è disponibile solamente il bundle con solo i controller oppure il solo visore senza nessun altro accessorio (nemmeno i controller).

Attraverso la pagina del dispositivo presente sul dispositivo, Valve ha fatto sapere di essere al lavoro per cercare di soddisfare la domanda di Index nel più breve tempo possibile, nella speranza che il visore torni acquistabile in tempo per la release dell’attesissimo nuovo capitolo di Half-Life.

Condividi con gli amici Inviare