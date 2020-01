Star Wars Jedi: Fallen Order, l'ultimo update sblocca i bonus di pre-order

Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo update di Star Wars Jedi: Fallen Order che sblocca i bonus di pre-order per tutti i giocatori, rendendoli disponibili anche a chi non aveva prenotato il gioco edito da Electronic Arts.

Questi bonus includono diverse personalizzazioni per la spada laser, tra cui il cristallo arancione e gli accessori delle campagne di Mygeeto e Umbaran, nonché due skin (non più) esclusive per il droide BD-1 e per la nave Mantis.

L’aggiornamento inoltre introduce un paio di modifiche alla modalità foto, aggiungendo la possibilità di ruotare la telecamera di 90° e rimuovendo un exploit che permetteva ai giocatori di far esplodere i missili all’interno della photo mode.

