Koei Tecmo ha confezionato un apposito trailer di lancio per celebrare la pubblicazione di Romance of the Three Kingdoms XIV in terra nipponica.

Lo strategico per PC e PS4 ambientato nella Cina del periodo dei Tre Regni è difatti disponibile da oggi nei negozi giapponesi e su Steam. Vi ricordiamo che la versione occidentale sarà invece commercializzata a partire dal prossimo 28 febbraio.