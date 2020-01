Tokyo Mirage Sessions #FE Encore: ecco il trailer di lancio

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, versione riveduta e corretta del medesimo gioco uscito qualche anno fa su Wii U.

Il peculiare cross-over tra gli universi di Fire Emblem e quello delle serie Shin Megami Tensei targata Atlus è disponibile da oggi su Switch, portando con sé una serie di novità inedite come costumi aggiuntivi, una nuova canzone e una storia addizionale, nonché la modalità Quick Sessions per ridurre la durata dei combatitmenti.

In caso vogliate saperne di più, qui trovate la nostra recensione firmata da Danilo Dellafrana.