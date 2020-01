Overwatch: arriva il Capodanno Lunare 2020

Blizzard Entertainment ha dato il via al Capodanno Lunare 2020, l’ormai consueto evento annuale di Overwatch che questa volta celebra l’inizio dell’Anno del Topo.

Quest’anno tra le novità spicca la nuova modalità di gioco Blitz CLB, una versione modificata di Cattura la Bandiera in cui le bandiere sono più vicine all’interno dei punti in cui normalmente si giocano i tempi supplementari, inoltre invece di catturarla tre volte è necessario farlo sei volte. Tornano poi le sfide settimanali, le quali permettono di sbloccare ricompense inedite aggiuntive, tra cui icone, spray e modelli epici. Disponibili anche quattro nuovi modelli leggendari: Brigitte Opera, Sombra Millevolti, Moira Danzatrice Mascherata, Lúcio Samul Nori.

Vi ricordiamo in chiusura che il Capodanno Lunare 2020 di Overwatch sarà disponibile fino al 5 febbraio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.