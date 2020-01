Destiny 2: al via la raccolta fondi Guardiani per l'Australia

Bungie ha dato il via a una campagna di raccolta fondi a tema Destiny 2 per supportare la lotta contro gli incendi in Australia e gli sforzi per salvare gli animali coinvolti in questa tragedia.

È per questo che Bungie ha realizzato una maglietta in edizione limitata “Guardians for Australia” proposta con un esclusivo emblema di Destiny 2 “Star Light, Star Bright” da riscattare tramite codice disponibile per il pre-order sul Bungie Store europeo da oggi, venerdì 17 gennaio, fino a martedì 18 febbraio ore 18.00. La disponibilità terminerà con il reset settimanale alla fine dell’evento in-game dei Giorni Scarlatti.

Tutti i proventi della vendita saranno devoluti direttamente a WIRES, la più grande associazione australiana per il salvataggio della fauna selvatica, e alla NSW Rural Fire Service, che presta servizio nello stato del Nuovo Galles del Sud, dove gli incendi sono stati oltremodo devastanti e hanno un disperato bisogno di contenimento.

Condividi con gli amici Inviare