Dragon Ball FighterZ: Goku Ultra Istinto nel prossimo DLC

Bandai Namco ha approfittato delle pagine della rivista giapponese V-Jump per svelare che Goku Ultra Istinto sarà il protagonista del prossimo DLC di Dragon Ball FighterZ.

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli circa questo nuovo contenuto aggiuntivo, ma il publisher nipponico fa sapere che l’annuncio vero e proprio avverrà nella cornice delle World Tour Finals 2019/2020 del picchiaduro targato Arc System Works che si terranno a Parigi l’8 e il 9 febbraio prossimi.

Per saperne di più, dunque, bisognerà attendere qualche altra settimana.

