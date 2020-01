Warriors Orochi 4 Ultimate: primi dettagli sull'Infinity Mode

Koei Tecmo Europe e Omega Force hanno oggi annunciato i primi dettagli sull’Infinity Mode di Warriors Orochi 4 Ultimate, insieme ad ulteriori elementi di gioco.

Warriors Orochi 4 Ultimate invita i giocatori ad affrontare la Trial of Zeus nella nuovissima Infinity Mode. I giocatori potranno gestire un party da tre giocatori in questa avventura, mentre tentano di completare le prove delle 12 torri, dungeon che rappresentano ogni segno dello zodiaco. Man mano che superano ogni prova, i giocatori guadagneranno punti esperienza, sbloccheranno personaggi e rafforzeranno le loro armi attraverso la battaglia, combattendo nemici sempre più difficili.

Più utilizzeranno determinati personaggi, attraverso la Infinity Mode o attraverso la trama principale del gioco, più i giocatori saranno in grado di classificare determinate abilità. In Warriors Orochi 4 Ultimate, un personaggio che è stato elevato al livello 100 tornerà al livello 1, permettendo di rafforzarlo ulteriormente espandendo l’albero delle abilità. La promozione può essere eseguita per un totale di 10 volte, consentendo ai giocatori di aumentare al limite i personaggi preferiti, creando i migliori guerrieri per affrontare il misterioso esercito di Odino.

Inoltre, i potenti Sacred Treasures possono ora essere scambiati tra i personaggi. In Warriors Orochi 4 Ultimate, ora sarà possibile giocare con la combinazione preferita di magia.

Un’altra novità di Warriors Orochi 4 Ultimate è la speciale abilità di Yang Jian di divinizzare in battaglia. Fino ad ora, la deificazione poteva essere usata solo da personaggi con otto braccialetti speciali. In Warriors Orochi 4 Ultimate, Yang Jian può deificare senza usare un braccialetto, aprendo l’occhio sulla sua fronte e scatenando un incantesimo magico unico. Mentre gira la sua arma, il suo divino Xiaotian si avvolge nell’acqua, correndo in cerchio per generare un vortice per eliminare qualsiasi nemico che si metta sulla sua strada.

Il prossimo titolo della serie hack-and-slash 1 vs 1.000 arriverà il 14 febbraio 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One tra cui Xbox One X e digitalmente su PC Windows tramite Steam.