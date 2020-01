Kingpin Reloaded riporta in vita il classico FPS di 3D Realms

3D Realms ha annunciato Kingpin: Reloaded, versione remaster del classico cult per PC targato 1999, Kingpin: Life of Crime.

Qui sotto il reveal trailer:

Kingpin: Reloaded si pone come una versione migliorata dell’originale sparatutto, vanterà un comparto tecnico rimesso a nuovo, il supporto al 4K, nuove conversazioni, supporto per i controller, nuove quest e una rivisitata modalità multiplayer, la Gang Bang Mode. Non mancherà anche una modalità No Violence che va a rimuovere sangue e quant’altro, ma non gli spinti dialoghi del gioco.

Kingpin: Reloaded sarà disponibile per Switch, PS4, Xbox One e PC nel corso del 2020.

Fonte