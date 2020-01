Yooka-Laylee and The Impossible Lair: una demo gratuita in arrivo

Se avete intenzione di acquistare Yooka-Laylee and The Impossible Lair, ma vorreste prima provarlo, Playtonic ha pensato alla soluzione. A fine mese verrà pubblicata una demo gratuita del gioco.

La demo sarà disponibile dal 30 gennaio su Switch e PS4, il 23 gennaio su Steam, mentre su Xbox One ancora non è stata fissata nessuna data d’uscita. La demo permetterà ai giocatori di provare un assortimento di livelli, una Pagie Challenge, un cambio di stato per ognuno dei livelli, alcune pozioni e infine sarà possibile accedere all’Impossible Lair da cui il gioco prende il nome. Inoltre, i progressi della demo potranno poi essere trasferiti nel gioco completo.

Stando al tweet di Playtonic a quanto pare la demo non è stata pubblicata al lancio per un problema di risorse, effettivamente si tratta di un team di sole trenta persone e realizzare una demo pronta per la release del gioco non era evidentemente possibile.

Comunque se ancora non l’avete acquistato ora avete modo di provarlo.

Se volete un nostro parere vi lasciamo alla nostra recensione.

We're a small studio (around 30 developers worked on Impossible Lair) so our resources were pretty limited. A demo is a good bit of extra work (plus certification and all that) so unfortunately, we didn't have the opportunity to get one out before launch this time! 🙂

— Playtonic (@PlaytonicGames) January 20, 2020