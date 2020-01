Studio Ghibli porterà tutti i suoi film su Netflix

I fan dello Studio Ghibli possono gioire, i capolavori d’animazione del maestro Miyazaki stanno per approdare su Netflix a partire dal prossimo mese.

Dal primo febbraio fino ad aprile i film dello Studo Ghibli raggiungeranno il colosso streaming e la cosa più sorprendente è che anche l’Italia sarà tra i fortunati a vantare di questa collaborazione. Le pellicole pare che non saranno disponibili negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone.

Qui sotto vi lasciamo i nomi dei film e le date d’uscita:

1 Febbraio

Il castello nel cielo (1986)

Il mio vicino Totoro (1988)

Kiki – Consegne a domicilio (1989)

Pioggia di ricordi (1991)

Porco Rosso (1992)

Si sente il mare (1993)

I racconti di Terramare (2006)

1 Marzo

Nausicaä della Valle del vento (1984)

La Principessa Mononoke (1997)

I miei vicini Yamada (1999)

La città incantata (2001)

La ricompensa del gatto (2002)

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento (2010)

La storia della Principessa Splendente (2013)

1 Aprile

Pom Poko (1994)

I sospiri del mio cuore (1995)

Il castello errante di Howl (2004)

Ponyo sulla scogliera (2008)

La collina dei papaveri (2011)

Si alza il vento (2013)

Quando c’era Marnie (2014)

Se siete degli appassionati ricordatevi di segnarvi le date!