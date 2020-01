Phil Spencer vola in Giappone per il futuro di Xbox

Phil Spencer, sempre molto attivo su Twitter, ha reso noto ai suoi follower di trovarsi in Giappone per il futuro di Xbox.

Il boss della divisione gaming di Microsoft incontrerà sviluppatori e publisher nipponici per discutere dei progetti in uscita nel 2020 e oltre, con buona probabilità con un focus particolare nei confronti della prossima generazione di console, e dunque di Xbox Series X.

È possibile che i frutti di questi incontri possano vedersi già nel corso del prossimo E3. Vi ricordiamo che la divisione Xbox sarà comunque presente a Los Angeles nonostante il forfait di Sony per il secondo anno di fila.

