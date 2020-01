Square Enix ha pubblicato l’ultimo trailer dedicato ai personaggi di Trials of Mana. Quest’ultimo è incentrato su Hawkeye, nobile ladro della gilda di ladri di Nevarland, e Riesz, capitano della Guardia Amazzone di Laurent.

Trials of Mana uscirà in tutto il mondo per PS4, Switch e PC via Steam il 24 aprile.

