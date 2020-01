Capcom ha pubblicato un nuovo trailer per Mega Man Zero/ZX Legacy Collection intitolato “Chosen Ones”.

Il trailer introduce i Biometal, reliquie viventi che lavorano in tandem con alcuni speciali individui.

La raccolta include i titoli Mega Man Zero, Mega Man Zero 2, Mega Man Zero 3, Mega Man Zero 4, Mega Man ZX e Mega Man ZX Advent, inoltre è presenta la nuova modalità Z Chaser.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sarà disponibile per PS4, Xbox One, Switch e PC il 25 febbraio 2020.

Fonte