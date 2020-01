Tencent ha intenzione di acquisire interamente Funcom

Tencent potrebbe acquisire tutte le quote societarie di Funcom nel prossimo futuro, a confermarlo ci ha pensato la stessa compagnia norvegese in un comunicato appena diffuso sul suo sito ufficiale.

Da notare che il colosso cinese è già in possesso del 29% delle azioni di Funcom, famosa principalmente per i franchise di Conan, The Secret World, Anarchy Online, e attualmente al lavoro su un nuovo videogioco ispirato all’universo narrativo di Dune. Il CEO Rui Casais ha fatto sapere di aver ricevuto un’offerta di acquisto da parte di Tencent di tutte le azioni disponibili sul mercato, un’operazione che dovrebbe avere inizio nel corso del prossimo mese di febbraio. Casais dichiara che il consiglio di amministrazione di Funcom ha deliberato all’unanimità di consigliare agli azionisti di accettare l’offerta di Tencent, dunque l’acquisizione completa non dovrebbe imbattersi in alcun ostacolo imprevisto.

In seguito alla prevista acquisizione da parte di Tencent, Funcom proseguirà a operare senza alcun cambiamento al livello di management, staff e di strutture, laddove la compagnia manterrà la propria indipendenza continuando a supportare i propri giochi online e i progetti attualmente in lavorazione. Anzi, il consiglio di amministrazione ha deliberato un aumento di risorse dedicate allo sviluppo di Dune in seguito alla mossa di Tencent.

