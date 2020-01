Xbox Game Pass: scopriamo i prossimi giochi in arrivo su PC e console

Microsoft ha annunciato i prossimi giochi in arrivo nel catalogo del servizio Xbox Game Pass, si su PC che sulla controparte per console.

I possessori di Xbox One potranno mettere le mani su questi titoli a partire da oggi:

A Plague Tale: Innocence (dal 23 gennaio)

Indivisible (dal 23 gennaio)

Sea Salt (dal 30 gennaio)

Fishing Sim World: Pro Tour (dal 30 gennaio)

Di contro, ecco cosa arriverà su PC nei prossimi giorni, sebbene in questo caso non siano state rivelate le date di lancio nel servizio:

A Plague Tale: Innocence

GRIS

ScurgeBringer

Sea Salt