Rugby 20 è ora disponibile per PS4, Xbox One e PC

Bigben ed Eko Software hanno annunciato che Rugby 20 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ecco il trailer di lancio:

Con un ampio range di opzioni tattiche, giocate offensive e schemi di gioco, i fan del rugby troveranno tutte le caratteristiche del loro sport più amato in questa nuova simulazione sportiva. Progettato per offrire il gameplay più profondo e tattico di sempre per questo sport, Rugby 20 introduce un innovativo sistema di opzioni per adattare la strategia di gioco ad ogni momento del match. Sarà possibile dettare il gioco, controllare gli schemi e definire le posizioni e i comportamenti di tutti i giocatori, fino alla sequenza con cui compiranno i loro movimenti.

Che sia attaccando o difendendo, le scelte del giocatore faranno la differenza in modo sostanziale. Passaggi lunghi, corse laterali, grubber, tackle con due giocatori, tutto sarà fondamentale per raggiungere il successo. Tempismo e precisione saranno i principali alleati per dimostrare le proprie abilità e tentare di vincere la partita.

In Rugby 20 sarà possibile giocare con oltre 60 team ufficiali dai Top 14, Pro D2, Premiership e Pro 14, così come molte squadre nazionali. Il giocatore potrà creare il proprio team nella modalità Solo e reclutare nuovi membri dagli oltre 2.000 giocatori ricreati in game. Nella modalità Multiplayer, si potrà competere con gli amici in locale oppure online, o anche sfidare altri giocatori della community grazie al sistema di matchmaking.

Rugby 20 è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.