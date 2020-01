Nioh 2: pubblicato lo Story Trailer, annunciati tre DLC post-lancio

Koei Tecmo e Team Ninja hanno pubblicato lo Story Trailer ufficiale e hanno annunciato alcuni DLC post-lancio per Nioh 2.

I contenuti aggiuntivi saranno in tutto tre, ognuno con una differente storyline che precede gli eventi di Nioh 2, promettendo ore di gameplay aggiuntivo, nuove sfide, missioni, armi, abilità e personaggi.

I tre DLC saranno inlcusi nel Season Pass di Nioh 2, disponibile anche nella Digital Deluxe Edition. Per coloro che acquisteranno invece l’esclusiva Special Edition otterranno non solo Season Pass e gioco, ma anche una SteelBook e un artbook dal nome The Art of Nioh 2.

Nioh 2 sarà disponibile per PS4 dal 12 marzo in Giappone e dal 13 marzo in tutto il mondo.

Fonte