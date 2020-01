Bloober Team al lavoro su un sequel di Observer?

Bloober Team ha diffuso un misterioso teaser trailer che potrebbe essere riconducibile a un eventuale sequel di Observer, probabilmente in lavorazione presso lo studio polacco che ha dato i natali – tra gli altri – anche a Layers of Fear e Blair Witch.

Il video della durata di circa trenta secondi include un indizio piuttosto chiaro, sebbene relativamente nascosto: nel filmato è possibile leggere un codice binario che una volta tradotto restituisce la frase “Daniel, are you there?“. Da notare che Daniel Lazarski è il nome del protagonista di Observer, interpretato dall’indimenticabile Rutger Hauer, l’attore di Blade Runner purtroppo scomparso la scorsa estate.

A questo punto appare chiaro che qualcosa di legato a Observer sia in lavorazione, tuttavia bisognerà capire se i ragazzi di Bloober Team manterranno lo stesso protagonista cambiando doppiatore, oppure se preferiranno introdurre un nuovo personaggio principale per questo sequel.